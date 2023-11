VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 27 novembre ? Découvrez les prévisions de Ange Noiret

Le temps sera pluvieux lundi sur une grande partie du pays, avec le Pas-de-Calais à nouveau en vigilance orange aux crues et un épisode neigeux attendu sur le Nord-Est, selon les prévisions de Météo-France. Regardez le bulletin météo en vidéo.

Le temps sera pluvieux lundi sur une grande partie du pays, avec le Pas-de-Calais à nouveau en vigilance orange aux crues et un épisode neigeux attendu sur le Nord-Est, selon les prévisions de Météo-France. Le Pas-de-Calais est à nouveau placé en vigilance orange en raison de crues importantes à venir sur la Canche et la Hem.

En début de journée, la perturbation, arrivée la veille par la Bretagne, apportera un temps pluvieux sur une grande moitié ouest du pays. Les précipitations en arrivant sur le Nord-Est en matinée prendront temporairement un caractère neigeux dès les premières hauteurs, avec localement de 1 à 3 cm de neige des Ardennes vers le nord du plateau lorrain. Il neigera plus abondamment dès la fin de matinée sur les Vosges à partir de 500/600 m. Le pourtour méditerranéen gardera un temps sec le matin sous un ciel devenant de plus en plus nuageux.

L'après-midi, le temps pluvieux concernera les régions allant de la façade atlantique et du Sud-Ouest vers le Nord-Est et le Centre-Est. Il neigera sur le Jura dès 500 m, remontant à 800/1.000 m en soirée, et sur les Alpes vers 1000 m. Des averses se mettront en place dans l'après-midi de la Bretagne vers les Hauts de France. Dans le Sud-Est, des pluies éparses se produiront.

Le vent d'ouest à nord-ouest sera parfois assez fort près du littoral de la Manche et sur les côtes aquitaines. La tramontane se mettra en place en soirée avec des rafales à 80/90 km/h. Le vent d'ouest se renforcera en soirée et la nuit suivante sur les côtes varoises et en Corse. Les faibles gelées seront généralisées sur la moitié est de la France allant de -2 à 0 °C.

Sur l'ouest, les températures minimales varieront de 0 à 4 degrés, 5 à 9 sur la façade atlantique, le littoral méditerranéen et en Bretagne. Les maximales afficheront 4 à 8 degrés sur un quart Nord-Est et jusqu'en Auvergne, 9 à 15 degrés ailleurs.