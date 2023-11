VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 28 novembre ? Découvrez les prévisions de Ange Noiret

Des pluies sont attendues dans l'est et le sud-ouest. Le temps sera plus variable dans le nord-ouest et le vent fort à proximité de la Méditerranée, selon les prévisions de Météo-France. Regardez le bulletin météo en vidéo.

Des pluies sont attendues dans l'est et le sud-ouest, tandis que le temps sera plus variable dans le nord-ouest et le vent fort à proximité de la Méditerranée, selon les prévisions de Météo-France. Depuis lundi et jusqu'à mardi, le Pas-de-Calais a été placé en vigilance orange aux crues, en raison des pluies qui affectent le département aux sols toujours saturés après les inondations dévastatrices de novembre.

Du Grand-Est à Auvergne Rhône-Alpes, le temps restera très nuageux. Les averses seront fréquentes en matinée, puis s'atténueront peu à peu dans l'après-midi, avec encore des chutes de neige dès 300 à 400 m près des frontières du nord, 500 m sur les Vosges, 700 puis 600 m sur le Jura, 1300 puis 1000 m sur les Alpes du Nord, voire 500 à 600 m en fin de journée.

De l'Aquitaine à l'Occitanie, le ciel sera bien encombré et les pluies encore nombreuses en matinée, avant une accalmie. L'après-midi, les nuages et les averses se limiteront aux Pyrénées et leur piémont, avec une limite pluie-neige vers 1.800 m sur les Pyrénées puis 1500 m le soir.

De la Manche et les Hauts-de-France jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux, parfois quelques averses, plus fréquentes de la Normandie à l'ouest des Hauts de France.

A l'opposé des plaines du Roussillon jusqu'au sud de PACA, le temps sera plus sec et ensoleillé, alors que sur la Corse les averses se succèderont.

Mais ces régions méditerranéennes seront soumises à un fort vent d'ouest. Il soufflera en rafales jusqu'à 70 à 90 km/h sur le continent, mais il sera violent sur la Corse où il dépassera souvent les 100 à 120 km/h.

De faibles gelées se produiront sur le Nord-Est, les températures minimales iront de -3 à 2 degrés du Grand-Est à la Bourgogne Franche-Comté et à l'Auvergne. Ailleurs les températures minimales seront comprises entre 0 et 4 degrés sur la moitié est, 1 à 6 degrés à l'ouest, 6 à 11 degrés du sud de l'Aquitaine au pourtour méditerranéen. Les maximales afficheront 3 à 8 degrés sur le quart nord-est, 7 à 12 degrés ailleurs, jusqu'à 13 à 15 degrés sur le sud de l'Aquitaine, 13 à 18 degrés sur le pourtour méditerranéen.