VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 29 novembre ? Découvrez les prévisions de Ange Noiret

La journée de mercredi sera marquée par une accalmie le matin, mais avec de fréquentes gelées matinales puis l'arrivée d'une nouvelle dégradation sur le sud en fin de journée et soirée, selon les prévisions de Météo-France.

Le matin, le ciel sera bien dégagé des régions méditerranéennes aux Alpes malgré des bancs de brouillards givrants dans les vallées alpines. Le vent restera modéré en basse vallée du Rhône et sud de la Corse avec 60 à 70 km/h en rafales s'essoufflant rapidement en cours de matinée.

Partout ailleurs, le ciel sera le plus souvent gris au lever du jour avec des bancs de brouillards plus nombreux de la vallée de la Garonne à la Gironde, Poitou, Pays de la Loire, bassin parisien, Picardie et Champagne où ils pourront être givrants. Quelques flocons pourront venir blanchir les sols le matin jusqu'en plaine, des Ardennes à la Lorraine et à la Moselle.

En fin d'après-midi, une aggravation pluvieuse rentrera par le nord de l'Aquitaine et s'enfoncera rapidement vers le massif central puis les Alpes qu'elle atteindra en soirée avec des chutes de neige sur les Alpes du nord et centrales à partir de 800-1000 m. Dans le même temps, le ciel se couvrira autour du golfe du Lion et restera très nuageux sur le reste de l'Occitanie.

Sur la moitié nord, si la grisaille du matin se dissipera, le ciel restera très nuageux et même couvert de la Vendée au Jura avec de la neige en soirée à très basse altitude en Franche-Comté avec tenue au sol de quelques centimètres probable.

Le vent de sud à sud-ouest se renforcera avec la dégradation, rafales jusqu'à 60/80 km/h sur la côte basque, l'ouest des Pyrénées, le massif central et le couloir rhodanien.

Les gelées s'étendront des Ardennes au centre, au massif central, du nord de l'Aquitaine au nord de Midi-Pyrénées et de Rhône-Alpes à l'intérieur de PACA avec 0 à -2 en plaine et -2 à -6 dans les vallées des Alpes, Jura, Vosges et massif central. Ailleurs, les minimales iront de 5 à 7 sur le littoral vendéen et breton et de 5 à 9 autour de la Méditerranée.

Les maximales iront de 2 à 6 degrés sur le nord-est, 5 à 10 sur le reste de la moitié nord, 9 à 15 sur la moitié sud et jusqu'à 17 à 18 sur le littoral est de la Corse.