Neige et froid : l'hiver fait son grand retour dans l'Hexagone

"Ça va tenir à un ou deux degrés. Il suffit qu’il y ait un degré de plus que ce que l’on a prévu et puis ça reste de la pluie ou de la neige fondue et puis un degré de moins, ça devient de la neige et ça peut tenir au sol. Alors au maximum, on attend entre un et cinq centimètres. Ce n’est pas non plus une grosse couche, mais on peut avoir quand même des sols qui blanchissent", affirme Louis Bodin, météorologiste à TF1.