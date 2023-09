Orages et risques de grêle : 23 départements placés en vigilance orange

"Les phénomènes associés sont parfois très marqués, avec de la grêle, de fortes intensités pluvieuses (jusqu'à 40 mm/h), et des rafales pouvant dépasser les 100 km/h, ainsi qu'une activité électrique intense", selon les prévisions du service météorologique. Samedi, le département de l'Hérault avait été placé en vigilance rouge pour pluie et inondation. La nouvelle salve orageuse se mettra en place l'après-midi, tout d'abord sur un bon quart nord-ouest de l'Hexagone, puis en fin de journée de la Nouvelle-Aquitaine vers la Normandie et les Hauts-de-France, en passant par le centre Val de Loire et l'Île-de-France.