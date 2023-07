VIDÉO - Orages : les départements de la Drôme et de l'Ardèche touchés par une violente tempête

La ville de Romans-sur-Isère, dans la Drôme, a été balayée par un violent orage, samedi 29 juillet dans l'après-midi. Aux alentours de 18h, la commune est touchée par une violente tempête avec des vents soufflant à près de 80km/h, de fortes pluies et de la grêle. Un épisode orageux qui a duré près d'un quart d'heure et fait des dégâts. Arbres déracinés, voitures abîmées... les habitants n'ont pu que constater les conséquences de l'orage samedi soir et les pompiers ont effectué une quarantaine d'interventions pour des chutes d'arbre et des inondations.