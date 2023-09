Pluie et inondations : après l'Hérault, la Drôme, l'Ardèche et l'Isère sous les eaux

En Ardèche, il est tombé localement plus d'un mois de pluie alors que dans le nord du département, le secteur le plus touché, la RD86 est fermée à la circulation entre Sarras et Tournon, tout comme la RD6 entre Saint Jeure d'Ay et Sarras. Les pompiers ont effectué une centaine d'interventions dans le secteur et ont procédé à la mise en sécurité de personnes coincées par les eaux dans leurs véhicules et à celle d'élèves d'une école primaire à Vion, où l'eau était montée à 20 cm au rez-de-chaussée. Les enfants ont été conduits en sécurité à l'étage du bâtiment.

La situation pourrait durer cet après-midi. Météo-France indique qu'une "incertitude persiste sur la durée de l'épisode et le décalage de la perturbation pluvio-orageuse vers le sud et l'est". Pour l'instant, "sa faible mobilité conduit à des cumuls observés plus élevés que prévu initialement", indique encore l'organisme météorologique. Face à ces pluies intenses, les autorités recommandent aux habitants des trois départements de limiter leurs déplacements, de rester à l'abri et de s'éloigner des cours d'eau.