Météo : quel temps pour ce dimanche 4 décembre ? Découvrez les prévisions

En matinée, des pluies, par moments soutenues et orageuses, s'étendront du Massif central vers l'Hérault et les Bouches-du-Rhône, il neigera à partir de 1200 mètres puis 800 mètres en fin de journée. Ces précipitations se décaleront lentement vers l'est au fil des heures, elles concerneront l'est de la vallée du Rhône l'après-midi puis évacueront les Alpes du sud et la Côte d'Azur la nuit suivante, la limite pluie-neige se situant vers 1400 m.

Sur le reste du pays, la journée se déroulera sous un ciel le plus souvent couvert, des pluies faibles, mêlées à de la neige seront à craindre çà et là. La limite pluie-neige se situera vers 1200 m en général, 700 m en fin de journée sur les Alpes du nord. En Corse, le ciel sera changeant, alternant entre éclaircies et passages nuageux, lâchant quelques averses par moments.