VIDÉO - Des éclaircies (presque) pour tout le monde : les prévisions météo de ce dimanche 16 avril 2023

Plus à l'Ouest, les bancs de brume sont nombreux au lever du jour. Après leur dissipation plus ou moins rapide en cours de matinée, le ciel alternera entre passages nuageux et éclaircies qui seront de plus en plus généreuses sur un quart Sud-Ouest. Du Languedoc-Roussillon à la côte d'Azur et en Corse, le soleil restera de mise mais le vent aussi : mistral et tramontane continueront de souffler avec des rafales atteignent 80 à 90 km/h.