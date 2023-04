VIDÉO - De la pluie avant le retour des éclaircies : les prévisions météo de ce samedi 15 avril

Sur l'Ouest du pays le temps s'améliorera, le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Le temps sera sec, excepté un risque d'averse sur les Pyrénées et leur piémont, essentiellement le matin.

Les températures minimales iront de 4°C à 7°C en général, de 7°C à 10°C au sud de la Garonne et de 8°C à 12°C près de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 13°C et 17°C sur la plupart des régions, entre 17°C et 21°C près de la grande bleue.