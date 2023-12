VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 28 décembre ? Découvrez les prévisions de Daniela Prepeliuc

Le temps sera maussade jeudi, y compris sur les régions méditerranéennes. Les températures resteront douces pour la saison. Retrouvez les prévisions météo.

Le temps reste maussade sur la France. Il sera gris, voire pluvieux, avec quelques éclaircies sur la moitié nord comme sur la moitié sud, y compris sur les régions méditerranéennes, selon Météo France. Les régions allant du nord de l'Aquitaine au Nord-Est connaîtront de faibles pluies. À l'arrière, de la Bretagne à la frontière belge, un régime de traîne se mettra en place avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Quelques averses se déclencheront essentiellement à proximité des côtes de Manche et des ondées plus nombreuses affecteront en soirée sur la pointe bretonne.

Le vent de sud-ouest restera soutenu avec des rafales atteignant 60 à 80 km/h sur le littoral, voire 90 km/h sur les caps exposés. Sur le Sud, la journée commencera sous la grisaille par endroits dans le Sud-Ouest et quelques bancs de brouillard seront possibles en Provence. Le ciel restera assez nuageux du sud-ouest au centre-est mais le soleil parviendra tout de même à faire quelques apparitions. Un peu de neige tombera sur les Alpes à partir de 1500 m. Autour du golfe du Lion, le temps sera aussi maussade avec de nombreux nuages qui donneront quelques gouttes par moments.

Les températures minimales afficheront 0 à 5 degrés du Massif-Central aux Alpes, 2 à 6 degrés sur le Sud et dans le Nord-Est et 7 à 12 degrés sur un quart Nord-Ouest. Les maximales seront comprises entre 7 et 11 degrés sur le Grand-Est, 10 à 15 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 16 à 17 degrés sur le sud Aquitaine et la Corse.