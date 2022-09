Pluies et vents violents : la météo de ce mardi 27 septembre

Sur le reste du pays, excepté quelques belles éclaircies sur les Hauts-de-France et de la Bretagne au Poitou-Charentes, la matinée sera souvent très nuageuse avec des précipitations plus marquées et durables aux abords des Pyrénées et près des massifs de l'est. Il neigera à partir de 1400/1500 m d'altitude sur les Alpes du nord. En journée, le piémont et le relief pyrénéen conserveront un temps maussade, alors que des éclaircies réapparaitront sur les plaines du Sud-ouest.