VIDÉO - Plus de 60 centimètres en 24 heures : la galère des habitants du Cantal face aux chutes de neige

Les agriculteurs sont également victimes des chutes de neige. La ferme de Denis se trouve à plus de 700 mètres d'altitude. Les conditions perturbent son approvisionnement en fourrage. "D'habitude, je mets une après-midi (pour réception la livraison de fourrage, ndlr). Là, je vais mettre trois ou quatre jours", regrette-t-il. Et la situation pourrait encore devenir plus difficile dans les heures à venir. Météo-France annonce des averses de neige pour le week-end et des températures pouvant atteindre les -11°C.