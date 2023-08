VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 1er août ? Découvrez les prévisions

Le temps sera encore chaud et sec mardi sur le sud-est du pays, perturbé ailleurs, prévoit Météo-France. Sur les régions méditerranéennes, le soleil dominera encore toute la journée. Le vent d'ouest à nord-ouest soufflera assez fort entre 60 et 70 km/h en rafales sur le golfe du Lion. Les rafales seront plus fortes de la Balagne au Cap Corse et pourront atteindre jusqu'à 90 à 100 km/h, voire plus près des caps.

Sur le reste du pays, dès le lever du jour, on retrouvera des pluies passagèrement marquées du nord de la Nouvelle-Aquitaine aux régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Au nord-ouest, c'est un temps de traîne qui prédominera avec un ciel changeant accompagné de fréquentes averses en Bretagne, Normandie et Hauts-de-France.