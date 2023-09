VIDÉO - Météo : quel temps ce dimanche 10 septembre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Nouvelle journée de fortes chaleurs pour le centre de la France et la région parisienne. Quatorze départements sont maintenus en vigilance orange canicule ce dimanche 10 septembre : l'Indre, Indre-et-Loire, Cher, Loir-et-Cher, Loiret, Eure-et-Loir, Seine-et-Marne, Paris, Haut-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d'Oise. Un épisode de chaleur intense totalement inhabituel pour la saison et qui a vu plusieurs communes battre largement leur record de température mensuel.

Sur le reste du pays, dès le matin, le ciel sera menaçant de la Bretagne au pays basque. La matinée se déroulera sous les nuages avec quelques averses orageuses. En journée, des éclaircies se développeront sur le sud de l'Aquitaine alors que le ciel restera chargé ailleurs sur la façade ouest. De nouveaux orages seront attendus le soir sur la côte aquitaine. Plus à l'est, le temps restera calme. Un voile de nuage recouvrira le ciel de l'Occitanie à la frontière belge. De la Méditerranée au Nord-Est, le soleil dominera, mis à part en bordure du golfe du Lion où les nuages bas viendront gâcher une partie de la journée.