VIDÉO - Météo : quel temps ce dimanche 17 septembre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Sur le pourtour méditerranéen, un temps plus calme s'installera pour la journée, mais le ciel restera encore très nuageux du Roussillon aux Cévennes avec des pluies. Sur PACA le ciel est lumineux. Ailleurs, le ciel est voilé mais l'impression est au beau temps, il fait encore chaud l'après-midi. Le vent d'est est soutenu sur les côtes méditerranéennes. Le vent d'Autan se renforce en journée avec des rafales à 70/80 km/h. Les températures resteront largement au-dessus des normales. Les minimales s'échelonneront de 12 à 17 degrés sur une grande moitié nord, et de 17 à 21 du Sud-Ouest à la Méditerranée. Les maximales seront encore élevées avec 26 et 30 degrés en général sur la moitié nord, un peu moins sur le littoral breton et sur les côtes de Manche, et entre 29 et 32 degrés plus au sud.