VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 31 juillet ? Découvrez les prévisions

Temps perturbé ce lundi 31 juillet dans le nord de la France. Le nord-ouest sera touché par des pluies faibles dès le matin, de la Bretagne et de la Normandie à l'Île-de-France jusqu'à la frontière belge, prévoit Météo-France. L'après-midi, les pluies s'étendront au nord des Pays de la Loire et de la région Centre-Val de Loire jusqu'en Champagne. Elles deviendront plus régulières et passagèrement soutenues, notamment de la Bretagne et du Cotentin au bassin parisien.

De la Lorraine et l'Alsace à la Bourgogne Franche-Comté, le ciel se voilera fortement et quelques ondées déborderont dans l'après-midi avant une plus franche dégradation pluvieuse en soirée. Sous la pluie, le vent de sud-ouest se renforcera en approchant les 50 km/h dans les terres atteignant localement 70 km/h sur les côtes de Manche. Du nord de la Nouvelle-Aquitaine aux Alpes du nord, excepté quelques grisailles matinales vers le Poitou-Charentes, le ciel restera plus lumineux mais passagèrement voilé.