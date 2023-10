VIDÉO - Météo : quel temps ce samedi 14 octobre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Sur la moitié nord de la France, le ciel sera variable, alternant entre passages nuageux et belles éclaircies. Des ondées circuleront l'après-midi de la Normandie et des Pays de la Loire vers l'Île-de-France, la Picardie et la Champagne.

Le vent de sud-ouest restera sensible jusqu'en début de matinée dans le Nord-Est. La tramontane et le mistral se renforceront en fin de journée avec des pointes à 60/70 km/h.

Les températures minimales seront assez stables, comprises entre 9 et 16 degrés du nord au sud, localement 18 à 20 degrés près de la Méditerranée.

Les maximales, elles, dégringoleront, s'échelonnant de 14 à 20 degrés sur la moitié nord du pays, et de 21 à 26 sur la moitié sud, localement 27 en Corse.