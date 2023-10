VIDÉO - Météo : quel temps ce dimanche 15 octobre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Le temps dimanche sera plus sec et calme, mais les températures continueront de baisser, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, de l'Alsace jusqu'au nord du Massif central et des Alpes, ainsi que les Pyrénées et leur piémont, le ciel sera encore encombré et parfois accompagné de quelques pluies faibles résiduelles. A partir de la mi-journée les nuages bas se disloqueront et le ciel deviendra plus lumineux.