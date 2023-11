VIDÉO - Météo : quel temps ce dimanche 5 novembre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Un régime d'averses se mettra en place sur le pays et s'accompagnera de coups de tonnerre sur la côte aquitaine et vers le littoral de Manche. Les ondées seront soutenues sur la Nouvelle-Aquitaine et vers le Massif central. Dans l'après-midi, des éclaircies se développeront sur la moitié nord, avec encore quelques averses possibles. Elles resteront plus nombreuses près des côtes. Du piémont pyrénéen au Sud-Est, le temps sera plus agréable avec le retour du soleil et des éclaircies gagneront la vallée du Rhône. Sur les Alpes, le ciel restera chargé sur le nord de la chaîne, avec des chutes de neige à partir de 1700 m. En Corse, les fortes pluies de la nuit s'estomperont au fil des heures et laisseront place à quelques averses en journée.

Côté vent, les rafales atteindront encore 100 km/h sur la côte sud atlantique en début de matinée. Ce vent d'ouest diminuera mais restera sensible sur les littoraux avec des rafales entre 60/80 km/h, jusqu'à 90 km/h sur les côtes méditerranéennes. Les minimales seront comprises entre 7 et 13 degrés, jusqu'à 16 à 17 degrés en Corse. Les maximales afficheront 10 à 16 degrés sur la moitié nord, 14 à 21 degrés dans le sud.