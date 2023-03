VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 16 mars ? Découvrez les prévisions

Les températures minimales resteront fraîches sur les 2 tiers Est du pays avec 0 à 4 degrés en général et encore quelques gelées prévues sur le Massif central, la Franche-Comté et l'arrière-pays provençal. Elles seront en revanche plus douces sur le Sud-Ouest et les littoraux avec 5 à 10 degrés. Les maximales seront en nette hausse avec 15 à 20 degrés en général, 20 à 23 °C sur le Nord Aquitaine, et jusqu'à 25 à 27 °C sur les Landes et Pyrénées-Atlantique.