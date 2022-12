Météo : quel temps ce jeudi 22 décembre ? Les prévisions du jour

Un temps humide et doux. C'est ce que prévoit Météo France sur la majeure partie du pays ce jeudi. Des départements pyrénéens à l'Occitanie et à la Corse, le ciel sera voilé mais lumineux avec tout au plus quelques gouttes sur l'ouest de l'île de beauté. Sur l'est de Rhône-Alpes et la région PACA, les pluies de la matinée laisseront la place à de belles éclaircies l'après-midi. La limite pluie neige se situera vers 2000 m sur les Alpes.

Sur le reste du pays en revanche, le temps sera couvert et pluvieux la majeure partie de la journée. Les pluies, faibles en début de journée, se renforceront progressivement par l'ouest en cours d'après-midi, plus particulièrement sur la Bretagne, la Normandie, les Pays de Loire et le nord de la Nouvelle Aquitaine et progresseront vers l'est en cours d'après-midi. Sur le nord du pays, un vent d'ouest-sud-ouest accompagnera ce temps pluvieux avec des rafales autour de 60 à 70 km/h près des côtes.