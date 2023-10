VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 26 octobre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Le vent de Sud-Ouest soufflera de 60 à 70 km/h sur les côtes de Manche, sur les côtes varoises et les caps corses. Il se renforcera sur le relief pyrénéen, les côtes aquitaines l'après-midi pour atteindre 70 km/h.

Les températures minimales seront comprises entre 7 et 12 degrés dans l'intérieur des terres, entre 12 et 16 en bords de mer. Les maximales seront comprises entre 14 et 16 degrés sur la moitié nord, entre 16 et 21 plus au sud, entre 23 et 26 en Corse.