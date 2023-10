VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 16 octobre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Le vent d'est sera sensible sur le pays. Des rafales entre 60 et 80 km/h sont attendues sur le littoral de Bretagne et de Manche, ainsi que sur les côtes de Provence. Le vent d'autan soufflera dans son domaine.

Les minimales seront comprises entre 0 et 4 degrés de l'Auvergne au Nord et Nord-Est. De petites gelées seront possibles. Ailleurs, on attendra entre 5 et 10 degrés, jusqu'à 10 à 13 degrés dans le Sud-Est et 13 à 18 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales afficheront 12 à 18 degrés sur un tiers nord et 18 à 25 degrés sur le reste du pays.