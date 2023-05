VIDÉO - Quel temps ce lundi 22 mai ? Découvrez les prévisions météo

De la Bretagne jusqu'aux Hauts de France et Ardennes, la journée de lundi s'annonce calme. La matinée se déroulera sous un ciel souvent gris et bas mais l'après-midi sera plutôt agréable sous un ciel qui alternera entre belles éclaircies et passages nuageux, prévoit Météo France.

Plus au sud, le temps sera plus agité. En matinée, les nuages et les averses seront déjà nombreux, notamment des Pays de la Loire à la Franche-Comté. L'après-midi, l'atmosphère deviendra rapidement lourde et les orages éclateront alors.