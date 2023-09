VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 26 septembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Au sud, le ciel restera généralement dégagé, excepté quelques nuages bas sur la côte basque, qui s'épaissiront le soir.

Les températures minimales iront de 5 à 10 degrés sur le quart nord-est du pays, de 10 à 16 ailleurs. Les maximales, largement supérieures aux normales, varieront entre 22 et 26 degrés de la Bretagne à l'Alsace, entre 25 et 30 plus au sud avec des pointes à 32 degrés dans le Var.