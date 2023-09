VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 4 septembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Le vent de secteur nord-est restera sensible le long des côtes de Manche. L'autan se renforcera en cours de journée avec des rafales de 70 à 80 km/h, jusqu'à 90 km/h vers le Lauragais et la montagne noire.

Les températures continueront leur hausse. Les minimales varieront de 13 à 18 degrés sur la moitié nord, et de 15 à 20 sur la moitié sud, localement 22 à 23 degrés près de la Grande bleue et en Midi-Pyrénées. Les maximales seront comprises entre 26 et 31 degrés au nord de la Seine. Elles grimperont le plus souvent de 32 à 35 degrés plus au sud, avec des pointes à 37/38 degrés par endroits sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine.