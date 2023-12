VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 26 décembre ? Découvrez les prévisions de Daniela Prepeliuc

Le temps mardi restera stable avec un ciel alternant entre passages nuageux et belles éclaircies. De la Normandie aux Hauts-de-France, grisaille et éclaircies se succèderont avant le retour de la pluie en soirée. Les températures resteront douces.

Temps stable en France pour ce mardi 26 décembre. Le ciel alternera entre passages nuageux et belles éclaircies, selon des prévisions de Météo-France. De la Normandie aux Hauts-de-France, grisaille et éclaircies se succèderont avant le retour de la pluie en soirée. De la Bretagne à l'Alsace-Lorraine, le ciel restera encore bien gris toute la journée, et accompagné de bruines et pluies éparses.

Sur les Pyrénées et un grand quart sud-est, après la dissipation des brouillards matinaux, c'est à nouveau une journée ensoleillée qui s'annonce, mais des nuages bas gagneront la Corse et la Côte d'Azur. Ailleurs, la grisaille dominera en matinée, notamment dans le Sud-Ouest et le val de Saône. Cette grisaille se dissipera souvent lentement, elle pourra même persister par endroit l'après-midi.

Les températures minimales afficheront au petit matin entre -1 et +4 degrés du Sud de l'Aquitaine jusqu'au Jura et aux Alpes. Ailleurs, elles seront plus douces et comprises entre 5 et 10 degrés, localement 11 à 12 sur le sud Bretagne. Quant aux maximales, elles atteindront 8 à 12 degrés du Sud-Ouest au Nord-Est, et 12 à 15 degrés partout ailleurs, et jusqu'à 16 à 18 degrés sur le Languedoc-Roussillon.