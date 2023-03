VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 15 mars ? Découvrez les prévisions

Des Hauts-de-France à l'Auvergne en passant par la région parisienne et le Centre, le ciel alterne entre belles éclaircies et plaques de grisaille. Là encore, l'après-midi, le ciel sera voilé puis très nuageux.

Sur le Sud-Est et la Corse, le temps est sec, le ciel passagèrement voilé ce matin, plus fréquemment l'après-midi. Le vent est encore présent mais soufflera moins fort que les jours précédents. Le mistral atteindra 60 à 80 km/h en rafales, tramontane et vent d'ouest en Corse sont un cran en-dessous.

Les températures repasseront légèrement sous les normales de mi-mars. Les minimales iront de -2 à 3 degrés sur une grande partie est du pays, de 3 à 9 de la Bretagne au Sud-Ouest et 6 à 11 près de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 9 et 13 degrés sur la moitié nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes, entre 13 et 18 plus au sud avec des pointes à 19 ou 20 degrés sur les côtes méditerranéennes.