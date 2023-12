VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 27 décembre ? Découvrez les prévisions de Daniela Prepeliuc

Le temps sera marqué mercredi par l'arrivée d'une nouvelle perturbation. En Bretagne, le vent pourra souffler localement jusqu'à 100 km/h. Les températures, elles, restent douces.

Du vent et de la pluie. Le temps sera marqué, mercredi 27 décembre, par l'arrivée d'une nouvelle perturbation avec du vent sur la Bretagne jusqu'à 70 à 80 km/heure, voire 90 à 100 km/heure sur l'ouest, selon les prévisions de Météo-France. En début de journée, de la Bretagne à la frontière belge, le ciel sera encore couvert et quelques faibles pluies ou bruines seront possibles, avant une accalmie temporaire. Mais vers la mi-journée, une nouvelle perturbation arrivera sur la pointe bretonne, le vent de sud se renforcera jusqu'à 70 à 80 km/h et la pluie deviendra plus marquée.

L'après-midi, sur la Bretagne puis des Pays de Loire à la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France, un passage pluvieux circulera, accompagné d'un renforcement du vent de sud à sud-ouest. Les rafales atteindront 70 à 80 km/h, voire 90 à 100 km/h sur l'ouest de la péninsule bretonne.

Brouillards et nuages bas

Sur le reste de la moitié nord, les nuages seront encore nombreux en matinée mais le temps sera calme. Du plateau lorrain jusqu'au Val de Saône les brouillards seront nombreux et souvent lents à se dissiper. L'après-midi, en dehors des brouillards tenaces en Val de Saône, le temps deviendra plus lumineux avec un soleil voilé. Au sud, le temps restera calme et le soleil s'imposera souvent dès le matin. Cependant de l'Aquitaine à Midi-Pyrénées ainsi que dans les vallées d'Auvergne Rhône-Alpes, les brouillards seront fréquents au lever du jour, mais ils se dissiperont en matinée.

Près de la Méditerranée par contre les nuages bas seront de plus en plus nombreux. L'après-midi, le temps sera bien ensoleillé sur la moitié sud, excepté sur le pourtour méditerranéen où les entrées maritimes s'épaissiront encore. Le vent d'autan ainsi que le vent de Sud en vallée du Rhône souffleront jusqu'à 50 à 70 km/h en rafales.

Les minimales seront comprises entre -2 et +3 degrés de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Franche-Comté et le sud-est du pays, avec de fréquentes gelées, entre 4 et 9 degrés au nord, voire 10 degrés en Bretagne et Normandie. Les maximales iront de 7 à 12 degrés du Grand-Est à la Bourgogne et le Lyonnais, localement 5 ou 6 sous les brouillards tenaces, de 10 à 15 degrés ailleurs en général, et jusqu'à 16 à 19 degrés au pied des Pyrénées et en Corse.