VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 27 septembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

L'après-midi le ciel restera nuageux sur le Nord-Ouest, avec un vent qui se renforcera et soufflera en rafales jusqu'à 60 à 70 km/h sur les extrémités du Finistère et les côtes de la Manche. Des pluies faibles et éparses progresseront dans le même temps de la pointe bretonne au Cotentin.

Sur le reste du pays, il fera beau malgré le passage de nuages d'altitude plus ou moins épais et quelques brouillards locaux le matin assez vite dissipés, comme par exemple en Val de Saône.

Les températures minimales iront de 8 à 15 degrés d'est en ouest, jusqu'à 18 degrés sur le littoral méditerranéen et 20 degrés en Corse. Les maximales varieront entre 20 et 25 degrés de la Bretagne aux Hauts-de-France, 25 et 30 degrés en général ailleurs, avec jusqu'à 32 à 33 degrés dans le Sud-Ouest.