VIDÉO - Météo : quel temps ce samedi 25 mars ? Découvrez les prévisions

Sur la façade atlantique, le ciel s'assombrira et des pluies faibles rentreront sur la Bretagne, les Pays de la Loire puis jusqu'au nord de l'Aquitaine en fin de journée. Pluie et vent se renforceront en soirée par la pointe bretonne. Sur le reste du pays, la journée se poursuivra sous d'assez belles conditions malgré un voile d'altitude de plus en plus épais. Le vent d'ouest à nord-ouest soufflera assez fort entre 70 et localement 90 km/h sur le Var et l'intérieur des Alpes-Maritimes. Il dépassera parfois les 100 km/h sur les extrémités, le relief et la région de Bastia en Corse.