VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 20 octobre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Progressivement l'après-midi, les pluies régresseront vers les frontières du nord et le relief de l'est, des conditions plus calmes reviendront sur le quart nord-est et sur le pourtour méditerranéen.

Le temps est également perturbé sur l'ouest du pays: avec des averses dès le matin sur la façade océanique, puis jusqu'à la région parisienne, le Centre et le Massif central.