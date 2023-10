VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 27 octobre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Une journée très similaire à celle de jeudi. À l'exception du pourtour méditerranéen, les nuages vont dominer ce vendredi sur tout le pays, porteurs de fréquentes averses, selon les prévisions de Météo-France. Le ciel sera plutôt bien dégagé tout au long de la journée de la chaîne des Pyrénées au Languedoc-Roussillon jusque sur la région PACA. En Corse, la nébulosité sera un peu plus présente, le risque d'averses n'étant pas à exclure.

Sur le reste du pays, les nuages domineront. Ils seront porteurs de fréquentes averses, plus intenses et par moments orageuses à proximité des côtes de la Manche et du littoral aquitain.