VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 29 décembre ? Découvrez les prévisions de Daniela Prepeliuc

Le temps sera souvent très nuageux et passagèrement pluvieux vendredi. Les températures resteront douces pour la période. Retrouvez les prévisions météo.

Du gris mais de la douceur. C'est le temps qui vous attend pour ce vendredi 29 décembre. Selon les prévisions de Météo-France, le temps sera souvent très nuageux et passagèrement pluvieux ce jour, mais les températures resteront douces pour la période. En matinée, pluies ou averses seront fréquentes au nord de la Loire jusqu'à la frontière belge, passagèrement soutenues sur le nord des Hauts-de-France. Cette zone d'ondées s'enfoncera vers les Pays de la Loire, le Poitou, le Centre-Val de Loire, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et le nord de l'Alsace l'après-midi.

Quelques éclaircies réapparaitront dans les terres de la Bretagne à la Normandie alors que les côtes de la Manche et le Nord Pas-de-Calais resteront exposés à des averses. Sous un ciel également très nuageux, des pluies faibles circuleront de la Nouvelle-Aquitaine à la Franche-Comté et à l'Auvergne Rhône-Alpes. Il neigera un peu au-delà de 1.800 mètres sur les Alpes du nord. Du Languedoc-Roussillon à la basse vallée du Rhône, la grisaille dominera encore le matin, elle se morcellera partiellement ensuite. Sur le reste des régions Occitanie et PACA, une fois levés les brouillards matinaux dans l'arrière-pays varois, le ciel sera très voilé mais plus lumineux.

Sur le tiers nord de l'Hexagone, le vent de sud-ouest sera encore soutenu : il soufflera en rafales de 40/50 km/h dans les terres, jusqu'à 60 à 80 km/h sur les côtes de Manche, jusqu'à 90 sur le littoral du Pas-de-Calais. Concernant les températures, les gelées concerneront essentiellement les abords et les vallées des Alpes. Prévoyez 1 à 4 degrés dans l'intérieur de la Provence, aux abords des Pyrénées et du Massif central, 5 à 9 degrés en général en plaine. L'après-midi restera doux pour la période, avec 10 à 14 degrés en général, localement 15/16 sur le sud de l'Aquitaine et le pourtour méditerranéen.