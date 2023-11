VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 3 novembre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Sur le nord-ouest du pays, de la Bretagne et des Hauts-de-France jusqu'au Poitou-Charentes, les pluies généralisées feront place dès le matin à de nombreuses averses et quelques brèves éclaircies, mais le vent restera assez fort avec des pointes entre 60 et 80 km/h dans les terres, 80 à 100 km/h sur les côtes. Mais à partir du milieu d'après-midi, sur le littoral du sud de la Bretagne, des Pays de Loire puis jusqu'aux Charentes et nord Aquitaine, le vent de sud-ouest se renforcera sensiblement, les rafales atteindront 100 à 130 km/h sur les côtes, puis dans les terres les bourrasques pourront atteindre 100 à 120 km/h en soirée.

Les températures minimales seront le plus souvent comprises entre 3 et 8 degrés, entre 6 et 11 degrés près des côtes, 10 à 14 en Corse. Les maximales varieront entre 10 et 14 degrés sur un grand quart nord-est du pays et le Massif central, entre 12 et 17 degrés sur le reste du pays, avec 16 à 21 degrés sur les régions méditerranéennes et les Pyrénées, jusqu'à 18 à 23 degrés en Corse.