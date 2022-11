Météo : quel temps fait-il ce mardi 22 novembre ? Découvrez les prévisions

Mardi matin, un vent d'ouest soufflant entre 80 et 100 km/h est attendu sur l'ensemble de l'île avant de se renforcer sur une grande partie de l'île, soufflant entre 100 et 110 km/h et "localement 120 à 140km/h sur les caps et les cols les plus exposés". De la Nouvelle-Aquitaine à l'ouest de l'Auvergne et Midi-Pyrénées, là aussi le temps sera encore perturbé. Les averses seront nombreuses du matin au soir, parfois orageuses sur la côte aquitaine.

Sur le sud de l'Aquitaine, ces pluies souvent durables finiront par donner des cumuls importants. La limite pluie-neige sera proche de 1000 m et remontera en soirée. De même, de la Bretagne et la Normandie aux Hauts de France, dès le matin, les averses seront très fréquentes. L'après-midi, ce temps très nuageux avec des pluies passagères s'étendra à la région parisienne et le Grand-Est. Ailleurs, les averses seront moins nombreuses.

Par contre, des plaines du Roussillon jusqu'à PACA et la moyenne vallée du Rhône, le temps redeviendra plus sec et bien ensoleillé, mais avec du vent d'ouest à nord-ouest jusqu'à 80 à 100 km/h en rafales. Le vent d'ouest restera soutenu sur l'ouest et le nord du pays, il atteint 90 à 100 km/h près de l'Atlantique, 100 à 110 km/h sur les côtes de Manche, de 60 à 80 km/h dans les terres.