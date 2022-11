VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 23 novembre ? Découvrez les prévisions

Un vent d'ouest soutenu accompagnera ce temps perturbé. Les rafales atteindront 80 km/h près de l'Atlantique et la Méditerranée, 90 le long de la Manche, 50 à 70 km/h ailleurs dans les terres.

Les températures minimales iront de 5 à 9 degrés sur la moitié ouest et près de la Méditerranée, de 2 à 6 sur la moitié est. Les maximales varieront entre 10 et 15 degrés en général d'est en ouest, entre 15 et 17 sur le Sud-Ouest et la Côte d'Azur, et entre 18 et 20 degrés sur le Roussillon et la Corse.