Météo : quel temps fait-il ce lundi 7 novembre ? Découvrez les prévisions

Les températures minimales sont comprises entre 3 et 8 degrés de la Lorraine et l'Alsace jusqu'au sud de l'Aquitaine et le sud du pays, entre 8 et 13 degrés sur le nord-ouest jusqu'à la Belgique et le nord de l'Aquitaine ainsi que les côtes méditerranéennes. Les maximales remontent entre 13 et 18 degrés sur la moitié nord, entre 17 et 22 degrés au sud, jusqu'à 23 ou 24 en Corse et au pied des Pyrénées.