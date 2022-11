Météo : quel temps fait-il ce mardi 15 novembre ? Découvrez les prévisions

Un temps d'automne s'installe durablement sur le pays. Des pluies sont à prévoir sur l'ensemble de la France, avec des orages sur le Gard et l'Hérault. Ces départements ont été placés lundi après-midi en "vigilance orange" par Météo-France, mais n'ont pas nécessité d'intervention des pompiers malgré des précipitations par endroits abondantes.

Sur le Languedoc, le sud de Rhône-Alpes, la PACA et la Corse, le temps restera chargé ce mardi 15 novembre. Sur la Côte d'Azur, les pluies seront par moments plus marquées et localement orageuses le matin, alors que sur l'ouest de la Corse, on attend averses et orages avec parfois des cumuls assez forts.