Météo : quel temps fait-il ce mardi 8 novembre ? Découvrez les prévisions

Le temps sera marqué mardi par une perturbation qui traversera le pays, annonce Météo-France. Arrivée lundi par la Bretagne, cette perturbation s'étalera dans la matinée de l'Ile-de-France aux régions Centre et Poitou-Charentes, puis se décalera lentement vers l'est, perdant de son activité l'après-midi en ne donnant plus que des averses des frontières du Nord-Est vers le Centre-Val de Loire et à la Nouvelle-Aquitaine.

Cette perturbation se réactivera durant la nuit suivante. À l'arrière, un régime de traîne se mettra en place, alternant entre timides éclaircies et fréquents passages nuageux accompagnés d'averses, plus marquées près des côtes. La couverture nuageuse restera sur la Provence, la basse vallée du Rhône et le Languedoc en donnant quelques averses et des pluies modérées et durables sur les Cévennes.