Météo : quel temps fait-il ce mercredi 16 novembre ? Découvrez les prévisions

En revanche, sur le quart nord-ouest du pays jusqu'à la frontière belge et le nord de la Nouvelle-Aquitaine, les conditions resteront perturbées. Dès le matin, les nuages encombreront le ciel avec des averses assez fréquentes, notamment près des côtes où le vent de sud-ouest soufflera jusqu'à 60 à 70 km/h en rafales.

De l'Alsace aux Alpes, les pluies parfois soutenues de la nuit s'atténueront assez vite, mais le ciel restera nuageux le matin avec quelques ondées possibles. L'après-midi, l'amélioration sera plus nette, de la Lorraine et l'Alsace à la Bourgogne Franche-Comté où des éclaircies apparaîtront, tandis que de Rhône-Alpes jusqu'au pourtour méditerranéen, les périodes ensoleillées domineront.

À l'inverse, du sud de l'Aquitaine à l'Occitanie, après une matinée sous le soleil, le ciel deviendra de plus en plus nuageux dans l'après-midi. Sur la Corse, les pluies localement soutenues et orageuses traîneront encore dans la matinée, mais s'éloigneront vers la mi-journée.