VIDÉO - Tempête Ciarán : l'ouest de la France se prépare avant le coup de vent

Un peu plus loin, un mélange de terre et de sable est disposé pour contrer la puissance des vagues. Tout est fait pour limiter les dégâts, mais aussi pour éloigner les passants du rivage. "Depuis ce matin, on est en gestion de crise, on organise la prévention", indique Gwenola Le Troadec, maire de Penmarch. "Ça va être un spectacle magnifique, mais sera aussi un spectacle dangereux. On va fermer les accès le long des côtes, on ne pourra pas aller se balader dans des rochers." L'édile s'attend à une tempête aussi puissante qu'en 1999.