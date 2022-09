Tempête Fiona : la Guadeloupe rétrogradée en vigilance orange, les fortes pluies se poursuivent

Sur toute la durée de l'épisode, les cumuls de pluie atteignent par endroit plus de 500 mm et pourraient "atteindre 600 mm, voire plus localement", explique encore Météo-France. L'amélioration doit survenir dimanche pour l'archipel, alors qu'en s'éloignant de ses côtes, Fiona devrait se renforcer et passer de tempête à ouragan dans la nuit. Sixième système tropical de la saison sur le bassin atlantique, la tempête Fiona, qui s'est formée jeudi au centre de l'océan, se dirige désormais vers le sud de Porto Rico.