VIDÉO - Un temps maussade ce samedi, deux départements en orange dimanche : une météo agitée ce week-end

Ce samedi, le temps sera particulièrement maussade sur l'Hexagone. Dimanche, deux départements du Massif Central seront en alerte orange neige. Découvrez les prévisions.

La neige va tomber en abondance. Météo-France a annoncé placer deux départements en alerte orange neige pour la journée de dimanche : la Haute-Loire et la Loire. Selon l'institut météorologique, "les quantités attendues sont de l'ordre de 5 à 10 cm vers 600 à 800 m d'altitude, 20 localement 30 cm vers 1000 m". "Cette neige parfois lourde, pourra rendre les conditions de circulations difficiles sur certains axes routiers et provoquer quelques dégâts sur la végétation ou certaines infrastructures sensibles (câbles).", peut-on lire dans le bulletin de prévisions de Météo-France.

De la pluie ce samedi

Ce samedi, des averses séviront tout au long de la journée sur les Hauts-de-France, l'Ile-de-France, la Normandie, la Bretagne, le Centre Val de Loire et les Pays de la Loire, selon les prévisions de Météo France. Ces averses seront plus fréquentes, parfois orageuses de la baie de Seine au golfe du Morbihan, précise l'opérateur.

Jusqu'en mi-journée, de belles éclaircies s'installeront du nord des Alpes vers la région Paca, le Languedoc-Roussillon et la Corse. Entre ces deux zones, le ciel sera couvert et pluvieux, les précipitations seront toujours plus soutenues du Limousin à l'Aquitaine. Il neigera sur les Pyrénées à partir de 1200 à 1400 m.

L'après-midi, au sud d'une ligne allant de la Thiérache, dans le nord, à l'estuaire de la Gironde, le ciel sera couvert et gris. Il pleuvra sur la plupart des régions, des pluies continues mais faibles, plus soutenues du Berry vers le Périgord, les Landes, parfois orageuses vers la Gascogne, la Champagne et la Bourgogne.

En fin d'après-midi et en soirée, des remontées pluvieuses rentreront sur PACA et pourront prendre près du littoral un caractère orageux. En soirée et en première partie de nuit de samedi à dimanche, la limite pluie-neige s'abaissera rapidement et un épisode neigeux notable sera attendu sur l'ouest du Massif central et les Pyrénées dès 500 m.

De 2 à 8 degrés de l'est à l'ouest pour les températures minimales. Les maximales iront de 8 à 12 degrés sur les deux tiers nord du pays, de 12 à 15 plus au sud avec des pointes jusqu'à 17 à 18 sur l'arc méditerranéen, les plages corses.