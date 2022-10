Temps nuageux et orageux, mais températures douces pour la saison... Les prévisions météo de ce lundi 17 octobre

Après une journée marquée par la chaleur, le temps sera de nouveau perturbé, ce lundi 17 octobre, du nord de l'Aquitaine à la Lorraine, mais le soleil restera présent sur l'est du pays, selon les dernières prévisions de Météo-France. Le début de journée des habitants du nord-ouest du pays devrait être impacté par la pluie. Dans le même temps, la face ouest commencera à se couvrir. À la mi-journée, une dégradation orageuse se met en place vers l'estuaire de la Gironde. Dans le cours d'après-midi et durant la soirée, des averses vont se produire du nord de l'Aquitaine à la frontière belge et jusqu'en Lorraine. Les orages peuvent être nombreux et parfois forts de la région bordelaise à l'Ile-de-France et les ondées sont par endroits soutenues.