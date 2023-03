VIDÉO - Météo : quel temps ce dimanche 26 mars ? Découvrez les prévisions

Le temps dimanche sera perturbé avec du vent fort sur l'Ouest et le Sud du pays, selon les prévisions de Météo-France. Au lever du jour, on retrouvera le corps pluvieux de la perturbation qui s'étend du Sud-Ouest vers les Alpes et jusqu'aux frontières du Nord-Est. Ces pluies se décaleront vers l'Est en cours de matinée et laisseront la place à un temps très instable avec un ciel chaotique lâchant de fréquentes averses.

Ces averses pourraient prendre un caractère orageux sur les Pays de la Loire dès la mi-journée, puis ce sera au tour des régions du Centre-Val de Loire jusqu'aux Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté d'être concernées par ces orages en cours d'après-midi. Sur les Alpes du Nord, il neigera durablement et en bonne quantité au-dessus de 1200 m d'altitude. Le pourtour méditerranéen restera à l'écart de ce temps perturbé, mais conservera un ciel fortement voilé par moments.