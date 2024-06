Après plusieurs mois de temps maussade, l’anticyclone a (enfin) daigné s’installer sur le pays. Soleil et chaleur dominent sur la quasi-totalité du territoire, avec simplement quelques orages en montagne. Ces conditions estivales ne s’annoncent toutefois pas durables et un changement de temps se profile déjà à l’horizon.

Cette dernière semaine de juin a marqué une véritable rupture dans la situation météo que nous connaissons depuis des mois grâce au retour de l'anticyclone. Le temps s'est, à la fois, amélioré avec l'installation du soleil, et réchauffé avec des températures dépassant quasiment partout la barre des 25°C, synonyme de seuil de chaleur en météo.

Oui, mais voilà : ce temps estival ne s'annonce pas durable... En effet, l'anticyclone ne fait que passer et poursuivra sa route au fil des jours en direction du nord de l'Europe. Ainsi, une goutte froide profitera de ce champ libre pour venir déstabiliser la masse d'air et apporter de nouveaux orages dans de nombreuses régions. Cette instabilité pourrait d'ailleurs être un avant-goût de ce que juillet nous prépare...

Statu quo jusqu’à jeudi, voire vendredi

Avant le retour de l’instabilité, soleil et chaleur se maintiendront au cours des prochains jours. Ce sera notamment le cas ce mercredi, malgré le développement de quelques orages sur les reliefs de l’est dans l’après-midi, débordant ponctuellement jusqu’en plaine.

Côté températures, la chaleur continuera de s’accentuer avec pas moins de 27 à 31°C au nord et entre 28 et 33°C au sud. La Côte d’Azur et la Corse resteront à l’écart avec "seulement" 25 ou 26°C aux heures les plus chaudes.

La situation n’évoluera quasiment pas jeudi avec le maintien d’un temps souvent estival. Le soleil dominera ainsi dans la plupart des régions. Seul changement par rapport aux jours précédents : quelques orages pourront se développer localement dans le quart sud-ouest en cours d’après-midi. Ils se décaleront dans la soirée et durant la nuit suivante vers le centre et le nord-est du pays. La chaleur continuera de s’accentuer avec des pointes à 35°C possibles entre le Midi toulousain et la vallée de l’Aude.

Le risque orageux s’étendra sensiblement vendredi pour s’organiser en cours de journée depuis le Massif central jusqu’au nord-est du pays. Ailleurs, les éclaircies se maintiendront dans une ambiance à peine rafraîchie dans le nord-ouest alors que les fortes chaleurs persisteront dans les départements du sud-est avec de nouvelles pointes à 35°C attendues à l’ombre.

Orageux ce week-end puis automnal la semaine prochaine ?

La goutte froide se confirme pour ce dernier week-end de juin. Ainsi, les orages se multiplieront samedi sur les deux tiers sud du pays, en devenant même violents dans l’après-midi et la soirée entre la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Même programme instable pour la journée de dimanche, principalement entre le sud-ouest et l’est du pays. Côté mercure, l’air océanique gagnera du terrain entre samedi et dimanche. Si la chaleur résistera encore en début de week-end dans l’est, les maximales ne dépasseront plus les 20 à 22°C dimanche sur les trois quarts du pays.

Si la fiabilité devient plus limitée pour la semaine prochaine, il semble tout de même de plus en plus probable qu’un flux d’ouest à nord-ouest s’installe sur le pays. Il serait alors synonyme d’une météo très changeante, entre éclaircies et averses. La masse d’air, océanique, maintiendra des températures à peine de saison dans la plupart des régions, sauf en direction du Midi méditerranéen. C’est cette même tendance qui pourrait bien dominer en France durant la première quinzaine de juillet… D’ici là, profitez de la météo estivale (éphémère) de cette semaine !