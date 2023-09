VIDÉO - Météo : quel temps ce samedi 30 septembre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Le soleil dominera déjà sur le reste du pays. Cette humidité de basses couches se résorbera au fil de la matinée. L'après-midi, l'ensemble du pays sera alors baigné par un franc soleil.

Météo France a placé le Finistère et une partie de la façade atlantique, de la Charente-Maritime aux Pyrénées atlantiques en vigilance jaune, recommandant de rester attentif au risque de crues.

Les températures minimales seront comprises entre 8 et 12 degrés sur la moitié nord du pays, entre 12 et 16 plus au sud, elles seront de l'ordre de 18 à 20 sur les rives de la Méditerranée.

Au plus chaud de l'après-midi, les températures s'inscriront entre 19 et 24 de la Bretagne vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France et le Grand-Est, entre 25 et 31 plus au sud avec des pointes à 32 ou 33 sur l'arrière-pays du Languedoc-Roussillon.