VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 14 mars ? Découvrez les prévisions

De la Bretagne au Nord Aquitaine et jusqu'aux Hauts-de-France, le ciel sera plus variable, alternant entre éclaircies et passages nuageux, avec ici et là un risque d'averse. Puis un temps plus instable et agité se mettra en place l'après-midi par le Sud-Ouest. De fréquentes averses sont attendues de la Nouvelle-Aquitaine aux frontières de l'Est sous un ciel chaotique apportant un peu de neige sur les reliefs au-delà de 1000 m. Une timide amélioration se dessinera en soirée sur le quart nord-ouest avec le retour d'un retour d'un temps plus sec et calme.

En Corse, le ciel restera pour le plus souvent très nuageux avec quelques précipitations sur la façade occidentale et un vent d'Ouest à Sud-Ouest soufflant en pointe entre 80 et 90 km/h, localement 100 à 110 km/h vers les caps exposés.